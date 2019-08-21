А. Галимов: игра с Зариповым в большинстве — большая ответственность
Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов после победы над «Автомобилистом» (5:2) вспомнил заброшенную шайбу и рассказал о своей роли при розыгрыше большинства.
«Игра в большинстве с Зариповым? Ответственность большая. Выполняешь больше работу такую – побороться за шайбу, отдать им, чтобы они разыграли и забили. Сегодня получилось, что я забил.
Смотрим много видео? Перед каждой игрой, после матча, даже во время матчей после первого периода, второго показывают всё время, что и как, где ошибки. Показывают, как играет соперник, как мы сыграли прошлый матч. Указывают на ошибки, стараемся их убрать», — приводит слова форварда официальный сайт клуба.
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