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Новым генеральным менеджером «Миннесоты» стал Билл Герин

Новым генеральным менеджером «Миннесоты» стал Билл Герин
Хоккей / НХЛ 0

Новым генеральным менеджером клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» стал Билл Герин, информирует официальный сайт американской команды. 48-летний специалист работает ассистентом генменеджера «Пингвинз» Джима Рутерфорда с 2014 года и выиграл с командой два Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что клуб провёл собеседования с Роном Хекстоллом и Питером Чиарелли, но количество кандидатов было максимально широким. В расширенный список клуба также входили ассистенты генменеджеров других клубов НХЛ – Билл Зито и Бэзил Макрэй (оба – «Коламбус Блю Джекетс»), Том Фитцджеральд («Нью-Джерси Дэвилз»), Марк Хантер («Торонто Мэйпл Лифс»), Крис Друри («Нью-Йорк Рейнджерс»), Майк Фута («Лос-Анджелес Кингз»), а также экс-генменеджер сборной Канады Шон Бурк.

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