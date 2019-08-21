Новым генеральным менеджером «Миннесоты» стал Билл Герин

Новым генеральным менеджером клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» стал Билл Герин, информирует официальный сайт американской команды. 48-летний специалист работает ассистентом генменеджера «Пингвинз» Джима Рутерфорда с 2014 года и выиграл с командой два Кубка Стэнли.



Ранее сообщалось, что клуб провёл собеседования с Роном Хекстоллом и Питером Чиарелли, но количество кандидатов было максимально широким. В расширенный список клуба также входили ассистенты генменеджеров других клубов НХЛ – Билл Зито и Бэзил Макрэй (оба – «Коламбус Блю Джекетс»), Том Фитцджеральд («Нью-Джерси Дэвилз»), Марк Хантер («Торонто Мэйпл Лифс»), Крис Друри («Нью-Йорк Рейнджерс»), Майк Фута («Лос-Анджелес Кингз»), а также экс-генменеджер сборной Канады Шон Бурк.



