Дубль Плотникова помог СКА разгромить «Торпедо»
Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче турнира имени Николая Пучкова, встреча завершилась со счётом 6:1. Для обеих команд встреча стала первой на турнире в Санкт-Петербурге.
Счёт в матче был открыт уже на 21-й секунде — точным броском отметился нападающий СКА Сергей Плотников. Вскоре форвард оформил дубль, отличившись на 14-й минуте. Через 24 секунды форвард «Торпедо» Павел Варфоломеев сократил разницу в счёте. На старте второго периода «армейцы» упрочили преимущество благодаря заброшенным шайбам Владимира Ткачёва и Ильи Каблукова. На 48-й минуте форвард Виктор Тихонов забил пятый гол «армейцев». Точку в матче поставил нападающий Алексей Бывальцев.
Турнир имени Николая Пучкова
21 августа 2019, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
6 : 1
2:1, 2:0, 2:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Плотников – 00:20 (6x5), 2:0 – Плотников (Дыбленко, Земчёнок) – 13:28 (5x5), 2:1 – Варфоломеев (Жафяров) – 13:52 (5x5), 3:1 – Ткачёв (Плотников, Бывальцев) – 21:05 (5x4), 4:1 – Каблуков (Кагарлицкий) – 22:12 (5x5), 5:1 – Тихонов (Кетов) – 47:45 (5x5), 6:1 – Бывальцев (Карпов, Кагарлицкий) – 57:30 (5x5)
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