Дубль Плотникова помог СКА разгромить «Торпедо»

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче турнира имени Николая Пучкова, встреча завершилась со счётом 6:1. Для обеих команд встреча стала первой на турнире в Санкт-Петербурге.



Счёт в матче был открыт уже на 21-й секунде — точным броском отметился нападающий СКА Сергей Плотников. Вскоре форвард оформил дубль, отличившись на 14-й минуте. Через 24 секунды форвард «Торпедо» Павел Варфоломеев сократил разницу в счёте. На старте второго периода «армейцы» упрочили преимущество благодаря заброшенным шайбам Владимира Ткачёва и Ильи Каблукова. На 48-й минуте форвард Виктор Тихонов забил пятый гол «армейцев». Точку в матче поставил нападающий Алексей Бывальцев.