Дорион — о контракте Уайта на $ 28,5 млн: Колин любит хоккей и Оттаву

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Колином Уайтом на шесть лет и $ 28,5 млн.
«Мы определили Колина как одного из молодых игроков, составляющих костяк команды, которые приведут нашу команду к успеху в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Колин играет в универсальный хоккей, который так ценится в сегодняшней НХЛ. Он может кататься, играет в обеих спецбригадах, обладает характером и является лидером, который любит хоккей и свой город. В прошлом чемпионате он вошел в число лидеров среди новичков во многих категориях, при этом мы знаем, что он обладает куда большим потенциалом. Очень рады, что Колин будет „сенатором“ следующие шесть лет», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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