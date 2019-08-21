Немировски: лучше бы всем клубам иметь один размер площадки, но и так нормально

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча со СКА (1:6).



«На первой минуте был отложенный штраф, играли «пять на шесть». Ткачёв отдал хороший пас на пустые ворота. Конечно, обидно вот так начинать игру. Что не получилось? Может, площадка новая, уменьшенная. Если ошибаешься, сразу опасный момент возникает. За наши ошибки СКА сразу наказывал. Полностью поддерживаю инициативу уменьшения площадок, хоккей становится интереснее, больше борьбы, больше моментов. Конечно, было бы лучше, если бы у всех клубов был один размер площадок, но для начала нормально и так.



Ещё есть над чем работать. У нас осталось три игры здесь, потом неделю дома будем тренироваться. Всё идёт по плану, будем готовы к первой игре сезона. Довольны тем, что ребята старались. При 0:2 забили, у нас было много моментов. Не забили «пять на четыре», надо больше работать над большинством», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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