«Ольборг» нашёл деньги на Кабанова, форвард тренируется с командой

Нападающий Кирилл Кабанов вернулся в датский «Ольборг» и уже тренируется с клубом, информирует официальный сайт команды. Напомним, ранее клуб объявлял сбор денег для возвращения российского форварда.



Прошедший сезон Кабанов провёл в немецком клубе «Крефельд», заработав 19 (3+16) очков в 49 играх. 27-летний форвард в сезоне-2018/19 стал чемпионом Дании в составе «Ольборга». В 42 матчах регулярного чемпионата забросил 19 шайб и отдал 14 результативных передач. В 17 матчах плей-офф на счету россиянина было 12 (4+8) очков.



В сезоне-2016/17 провёл пять матчей за нижнекамский «Нефтехимик», а в сезоне-2015/16 — девять за «Салават Юлаев». До этого два года выступал в Швеции. В сезоне-2014/15 Кабанов в составе «Шеллефтео» принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата, забросил 11 шайб и отдал 18 передач, а также сыграл в 13 матчах плей-офф, набрав в них 6 (3+3) очков. Также в активе хоккеиста 3 (1+2) очка в 9 матчах Лиги чемпионов.

В Дании нет денег на русского хоккеиста. Решили просить у болельщиков Кто такой Кирилл Кабанов и почему за ним так охотятся?