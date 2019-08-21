Веренски надеется подписать контракт с «Коламбусом» на $ 15 млн

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски хочет подписать трёхлетний контракт с клубом, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер. 22-летний американский хоккеист, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, рассчитывает получать в год $ 5 млн.



Веренски был задрафтован «Блю Джекетс» в 2015 году под восьмым номером. В 82 матчах минувшего регулярного чемпионата Веренски набрал 44 (11+33) очка, а также 6 (1+5) — в 10 матчах розыгрыша Кубка Стэнли. «Коламбус» в первом раунде плей-офф переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг», одержав четыре победы подряд, и впервые в истории выиграл кубковую серию.



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