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Голубев — об изменении правил: у «Амура» появляются новые козыри

Голубев — об изменении правил: у «Амура» появляются новые козыри
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Амура» Денис Голубев позитивно оценил изменение в правилах КХЛ и рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.

«Надеюсь, что новые правила на пользу и мне, и всей команде. Радует, что голы, которые не засчитывались в прошлом сезоне, теперь будут законными. Речь прежде всего о различных рикошетах после борьбы перед воротами, подправлениях шайбы.

Также нравится новое правило офсайда. Теперь, если даже один конёк находится в воздухе в проекции синей линии, игра не останавливается. Плюс сокращается пространство за воротами, значит, вся игра переходит на пятак. Получается, увидим много рабочего хоккея.

В теории у таких клубов, как «Амур», появляются новые козыри. Посмотрим, что будет на практике. Чтобы выигрывать борьбу, много играть на ворота, нужно находиться в оптимальной физической форме. Именно это сейчас главная цель. Вся команда нацелена на выход в плей-офф. Много работаем, будем решать задачу», — цитирует Голубева Russia-Hockey.

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