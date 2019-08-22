Голубев — об изменении правил: у «Амура» появляются новые козыри

Нападающий «Амура» Денис Голубев позитивно оценил изменение в правилах КХЛ и рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.
«Надеюсь, что новые правила на пользу и мне, и всей команде. Радует, что голы, которые не засчитывались в прошлом сезоне, теперь будут законными. Речь прежде всего о различных рикошетах после борьбы перед воротами, подправлениях шайбы.
Также нравится новое правило офсайда. Теперь, если даже один конёк находится в воздухе в проекции синей линии, игра не останавливается. Плюс сокращается пространство за воротами, значит, вся игра переходит на пятак. Получается, увидим много рабочего хоккея.
В теории у таких клубов, как «Амур», появляются новые козыри. Посмотрим, что будет на практике. Чтобы выигрывать борьбу, много играть на ворота, нужно находиться в оптимальной физической форме. Именно это сейчас главная цель. Вся команда нацелена на выход в плей-офф. Много работаем, будем решать задачу», — цитирует Голубева Russia-Hockey.
- 22 августа 2019
-
10:49
-
10:34
-
10:23
-
09:54
-
09:31
-
09:18
-
00:32
-
00:00
- 21 августа 2019
-
23:55
-
23:28
-
23:18
-
23:00
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
22:27
-
22:04
-
21:51
-
21:46
-
21:24
-
20:59
-
20:30
-
20:01
-
19:35
-
19:27
-
19:16
-
18:57
-
18:44
-
18:34
-
18:22
-
17:48
-
17:44
-
17:27
-
17:21
-
17:17