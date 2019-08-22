Галимов — о Квартальнове и Билялетдинове: кто-то доверят молодёжи, кто-то — нет

Молодой нападающий «Ак Барса» Артём Галимов после матча с «Автомобилистом» (5:2) рассказал об отличиях в работе главного тренера команды Дмитрия Квартальнова и бывшего наставника казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова.



«Это два разных тренера. Кто-то доверяет молодым, а кто-то — нет», — приводит слова Галимова «Спорт Бизнес Online».



На четвёртой минуте «Ак Барс» открыл счёт: удачный бросок в актив записал нападающий Артём Галимов. За три секунды до перерыва коллектив Андрея Мартемьянова сравнял счёт усилиями защитника Максима Березина. На 30-й минуте казанский клуб вновь вышел вперёд: отличился Станислав Галиев. В середине второго периода счёт стал равным: форвард Джефф Плэтт записал в актив гол. В концовке «Ак Барс» забил трижды усилиями Даниса Зарипова, Эмиля Галимова и Галиева, оформившего дубль.

Билялетдинов ушёл из «Ак Барса». В это сложно поверить Главные кандидаты на пост тренера – Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов.