Александр Гуськов назначен на пост президента РХЛ

Совет правления Региональной хоккейной Лиги единогласно принял решение назначить на пост президента организации заслуженного мастера спорта России, известного защитника Александра Гуськова. Пост председателя правления РХЛ занял Руслан Сухов.



РХЛ — всероссийская любительская лига была основана в 2012 году в Нижнем Новгороде. На данный момент в РХЛ входят 70 команд из 6 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Саратова, Саранска, Нижнего Новгорода.



«С большим интересом принял предложение от моих земляков. Радует, что и они тоже уделяют такое внимание развитию любительского хоккея в нашей стране. Теперь мы объединим наши усилия для привлечения новых команд и новых городов. Я играл в хоккее на профессиональном уровне почти 20 лет, и сейчас всегда нахожу время выходить на лёд. Считаю, что хоккей — это спорт для каждого, а задача нашей любительской лиги, как раз-таки помогать организовывать такие команды и качественные соревнования между ними.

Уже в эти выходные наша лига проводит в Москве предсезонный турнир Кубок Регионов — 2019! Всех приглашаю на трибуны, будет интересно!» — сказал Гуськов.