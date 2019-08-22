Тренер «Ак Барса»: атака канадцев начинается с броска, советская — заканчивается

Тренер защитников «Ак Барса» Павел Зубов рассказал, как меняется хоккей в России.



«Мы переходим на канадские и финские площадки. Увеличивается скорость движения, быстрота принятия решений. Появляется много единоборств, становится больше бросков. Как бы ни были против этого поклонники советского хоккея.



Знаете, чем отличалась канадская атака от советской? Канадская атака начинается с броска, а советская — заканчивается им. То есть у нас могут минуту кружить по чужой зоне и сделать один бросок. В нашем хоккее принято восхищаться моментами, когда игрок отдаёт подкидку через три клюшки. Но мало кто замечает, как он обрезается несколько раз в средней зоне и организовывает контратаки на свои ворота. Красивые передачи у нас не возбраняются, но всё должно быть в меру.



Игрок, который создал эффектный момент и шанс партнёру, но привез в три раза больше моментов к своим воротам, сейчас не очень подходит. Раньше этого не замечали. В «Локомотиве» показывали пацанам матч сборной СССР в конце 80-х: там всё красиво, но за первые две минуты на наши ворота — две контратаки. Сейчас соперники за такое накажут сразу, и всё – качество броска совсем другое», — приводит слова тренера «Спорт Бизнес Online».

