Крылов: если Войнов захочет вернуться в НХЛ, «Авангард» ему поможет

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о приобретении защитника Вячеслава Войнова.



«Я общался с Войновым в Санкт-Петербурге. За два часа он убедил меня в том, что это наш человек. Если в будущем Слава захочет уехать в НХЛ, то мы ему всячески поможем ему, в том числе и за счёт связей Боба Хартли. Меня не смущает, что человек не играл почти полтора года. Я видел его физическое состояние, всё в порядке. Вы сами могли видеть его форму во время турнира в Сочи. На мой взгляд, в нашей лиге мало защитников, способных демонстрировать вещи такого высочайшего уровня», — сказал Крылов в ходе интервью во время эфира в социальной сети «Вконтакте».

Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России.