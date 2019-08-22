Крылов: приобретение Верстига — настоящий провал. Очень удивила эта ситуация

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов оценил выступление в команде нападающего Криса Верстига. Канадский хоккеист подписал контракт с омским клубом в начале сентября прошлого года, а в конце октября покинул команду по семейным обстоятельствам.



«Что касается Верстига, то мне кажется, что многое зависит от мотивации. Если у игрока есть мотивация, то он всегда будет нацелен на самые высокие результаты, независимо от количества выигранных трофеев и заработанных денег. Если честно, меня очень удивила ситуация с Верстигом. Я не общался с ним во время переговоров, поскольку находился в командировке.



По правде говоря, приобретение этого хоккеиста — настоящий провал с точки зрения игровых и человеческих качеств. Сейчас мы ищем пятого легионера, но при этом не хотим получить второго Верстига. «Авангарду» нужен хоккеист, который приедет сюда не только за деньгами», — сказал Крылов в интервью в ходе эфира в социальной сети «ВКонтакте».

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