Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крылов: приобретение Верстига — настоящий провал. Очень удивила эта ситуация

Крылов: приобретение Верстига — настоящий провал. Очень удивила эта ситуация
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов оценил выступление в команде нападающего Криса Верстига. Канадский хоккеист подписал контракт с омским клубом в начале сентября прошлого года, а в конце октября покинул команду по семейным обстоятельствам.

«Что касается Верстига, то мне кажется, что многое зависит от мотивации. Если у игрока есть мотивация, то он всегда будет нацелен на самые высокие результаты, независимо от количества выигранных трофеев и заработанных денег. Если честно, меня очень удивила ситуация с Верстигом. Я не общался с ним во время переговоров, поскольку находился в командировке.

По правде говоря, приобретение этого хоккеиста — настоящий провал с точки зрения игровых и человеческих качеств. Сейчас мы ищем пятого легионера, но при этом не хотим получить второго Верстига. «Авангарду» нужен хоккеист, который приедет сюда не только за деньгами», — сказал Крылов в интервью в ходе эфира в социальной сети «ВКонтакте».

Сушинский: до начала сезона у «Авангарда» будет закрыта позиция легионера
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент