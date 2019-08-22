Крылов: приобретение Верстига — настоящий провал. Очень удивила эта ситуация

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов оценил выступление в команде нападающего Криса Верстига. Канадский хоккеист подписал контракт с омским клубом в начале сентября прошлого года, а в конце октября покинул команду по семейным обстоятельствам.
«Что касается Верстига, то мне кажется, что многое зависит от мотивации. Если у игрока есть мотивация, то он всегда будет нацелен на самые высокие результаты, независимо от количества выигранных трофеев и заработанных денег. Если честно, меня очень удивила ситуация с Верстигом. Я не общался с ним во время переговоров, поскольку находился в командировке.
По правде говоря, приобретение этого хоккеиста — настоящий провал с точки зрения игровых и человеческих качеств. Сейчас мы ищем пятого легионера, но при этом не хотим получить второго Верстига. «Авангарду» нужен хоккеист, который приедет сюда не только за деньгами», — сказал Крылов в интервью в ходе эфира в социальной сети «ВКонтакте».
- 22 августа 2019
-
12:32
-
12:30
-
12:15
-
12:01
-
11:48
-
11:40
-
11:10
-
10:49
-
10:34
-
10:23
-
09:54
-
09:31
-
09:18
-
00:32
-
00:00
- 21 августа 2019
-
23:55
-
23:28
-
23:18
-
23:00
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
22:27
-
22:04
-
21:51
-
21:46
-
21:24
-
20:59
-
20:30
-
20:01
-
19:35
-
19:27
-
19:16
-
18:57
-
18:44