Стоимость новой арены «Авангарда» на 12 тыс. зрителей составит 10 млрд рублей

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов раскрыл детали строительства новой арены в Омске.
«Новая арена должна быть сдана в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Это будет пятиэтажный многофункциональный комплекс площадью 52 тыс. квадратных метра, рассчитанный на 12 тыс. зрителей. На фасаде арены появится наш логотип в виде буквы «А». На мой взгляд, это очень важный момент, поскольку сразу понятно, кому принадлежит стадион. Арена рассчитана на проведение трансформации для проведения концертов и других мероприятий. Парковка будет рассчитана на 1300 мест. Стоимость составит 10 млрд рублей.
Что касается Балашихи, то в будущем мы хотим оставить там своё наследие, поскольку команду очень хорошо приняли в этом городе. «Авангард» хотел бы рассчитывать на две команды в МХЛ — одну на Западе, одну — на Востоке», — сказал Крылов в ходе интервью в эфире в социальной сети «Вконтакте».
- 22 августа 2019
-
12:32
-
12:30
-
12:15
-
12:01
-
11:48
-
11:40
-
11:10
-
10:49
-
10:34
-
10:23
-
09:54
-
09:31
-
09:18
-
00:32
-
00:00
- 21 августа 2019
-
23:55
-
23:28
-
23:18
-
23:00
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
22:27
-
22:04
-
21:51
-
21:46
-
21:24
-
20:59
-
20:30
-
20:01
-
19:35
-
19:27
-
19:16
-
18:57
-
18:44