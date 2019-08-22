Стоимость новой арены «Авангарда» на 12 тыс. зрителей составит 10 млрд рублей

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов раскрыл детали строительства новой арены в Омске.



«Новая арена должна быть сдана в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Это будет пятиэтажный многофункциональный комплекс площадью 52 тыс. квадратных метра, рассчитанный на 12 тыс. зрителей. На фасаде арены появится наш логотип в виде буквы «А». На мой взгляд, это очень важный момент, поскольку сразу понятно, кому принадлежит стадион. Арена рассчитана на проведение трансформации для проведения концертов и других мероприятий. Парковка будет рассчитана на 1300 мест. Стоимость составит 10 млрд рублей.



Что касается Балашихи, то в будущем мы хотим оставить там своё наследие, поскольку команду очень хорошо приняли в этом городе. «Авангард» хотел бы рассчитывать на две команды в МХЛ — одну на Западе, одну — на Востоке», — сказал Крылов в ходе интервью в эфире в социальной сети «Вконтакте».

Крылов: строительство арены в Омске должно стартовать в начале 2020 года