Аскаров: разговоров о премии за золото Глинки не было, героем себя не чувствую

Голкипер юниорской сборной России Ярослав Аскаров вспомнил победу на Кубке Глинки/Гретцки.



«Давно не выигрывали, задача была победить. Все пацаны понимали, что нам это по силам. Сейчас нет ощущения, что я герой. Уже немного забыли об этом, потому что идут предсезонные турниры, а победа на Глинке – уже история. Первые час-полтора после финала вообще не понимал, что произошло. Потом, когда уже ехали в автобусе в Пьештяны, пришло осознание.



Во всех матчах чувствовал, что мы выиграем. И в финале чувствовал, что дожмём. Но там получилось, что надо было выстоять, а не дожать. Выстояли. О канадцах я слышал, что там какой-то парнишка хорошо играет, но я ни номера, ни имени с фамилией его не знаю до сих пор. Когда мы прошли финнов, параллельно шёл полуфинал Канада — Швеция, у них закончился овертайм и начались буллиты. Мы начали смотреть, но главный тренер сказал правильные слова в раздевалке: «Какая разница, кого обыгрывать? Убираем телефоны».



Но, конечно, хотелось в финале встретиться с канадцами. Даже когда смотришь матч Россия — Канада по телевизору, эмоции особенные, как будто ты прямо там, на площадке. Россия — Канада! А тут ты сам играешь в этом матче. И ты уже не просто должен поучаствовать, ты должен выиграть. Прикольно сыграть в финале с канадцами, но ещё лучше их обыграть», — сказал Аскаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Как будто у меня уже 6 Кубков Стэнли…». В России растёт правильный вратарь Вратарь Ярослав Аскаров не чувствует себя героем после победы на Глинке. Хочет поехать на МЧМ и сыграть за СКА.