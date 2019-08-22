Аскаров — о финале ЮЧМ: надо было выжать из себя всё, а выжимать-то уже нечего

Голкипер юниорской сборной России Ярослав Аскаров вспомнил перипетии финала юниорского чемпионата мира в Швеции.



«Весь сезон был тяжёлым, а в конце ещё чемпионат мира, на котором нужно хорошо выступить. Когда в начале сезона играешь, усталость после матчей есть, но поел-поспал, и она проходит. А есть усталость, которая в течение сезона как снежный ком накапливается. Эмоции опять же, они быстро не восстанавливаются, а без них тяжело играть.



Все устали, конечно. У нас были сборы перед чемпионатом мира, нам давали нагрузку, хотя все приехали после плей-офф, готовыми, в хорошей форме. Но это же не только с нами так, все годы так делают, в следующем году так же будет. До турнира было много времени, нас сначала нагрузили, потом начали сбавлять. Получается, прошёл сезон, плей-офф, потом сборы, но никто же не знает, какой путь ты прошёл, никому не интересно, как ты готовишься, надо показывать себя именно на этом турнире.



Да, было тяжеловато — групповой раунд, полуфинал были тяжёлым. На финале все уже были выжатыми. Разговаривали в раздевалке о том, что это последняя игра в сезоне и что надо выжать из себя всё. А выжимать-то уже нечего, сил нет ни у кого. На морально-волевых играли, в полуфинале уже тяжело было — еле шлындали, отбивались, выиграли. В финале тоже переступали через себя, немного не хватило. Но это уже история», — сказал Аскаров в эксклюизвном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Как будто у меня уже 6 Кубков Стэнли…». В России растёт правильный вратарь Вратарь Ярослав Аскаров не чувствует себя героем после победы на Глинке. Хочет поехать на МЧМ и сыграть за СКА.