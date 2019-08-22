«Авангард» рассматривает вариант проведения матча с клубом НХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о возможности проведения матча с клубом Национальной хоккейной лиги.
«Авангард» хотел бы провести матч с клубом НХЛ, прорабатываем такой вариант. Надеюсь, что нам удастся реализовать эту идею. Велись ли переговоры с клубами НХЛ? Не имеет значения, вёл ли «Авангард» с кем-то переговоры. Гораздо важнее определиться с местом и временем, а также договориться с руководством НХЛ. Думаю, КХЛ одобрит эту идею.
Что касается возможного проведения «Зимней классики», то в этом году в Омске её точно не будет. Сейчас нам необходимо думать о строительстве арены, а не думать об утопических проектах. Это очень рискованное занятие. Для «Зимней классики» нужно привести сборный стадион в Омск, что очень затратно. Кроме того, погодные условия могут свести все усилия на нет», — сказал Крылов в эфире в социальной сети «Вконтакте».
- 22 августа 2019
-
14:00
-
13:55
-
13:34
-
13:23
-
12:43
-
12:32
-
12:30
-
12:15
-
12:01
-
11:48
-
11:40
-
11:10
-
10:49
-
10:34
-
10:23
-
09:54
-
09:31
-
09:18
-
00:32
-
00:00
- 21 августа 2019
-
23:55
-
23:28
-
23:18
-
23:00
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
22:27
-
22:04
-
21:51
-
21:46
-
21:24
-
20:59
-
20:30
-
20:01