«Авангард» рассматривает вариант проведения матча с клубом НХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о возможности проведения матча с клубом Национальной хоккейной лиги.



«Авангард» хотел бы провести матч с клубом НХЛ, прорабатываем такой вариант. Надеюсь, что нам удастся реализовать эту идею. Велись ли переговоры с клубами НХЛ? Не имеет значения, вёл ли «Авангард» с кем-то переговоры. Гораздо важнее определиться с местом и временем, а также договориться с руководством НХЛ. Думаю, КХЛ одобрит эту идею.



Что касается возможного проведения «Зимней классики», то в этом году в Омске её точно не будет. Сейчас нам необходимо думать о строительстве арены, а не думать об утопических проектах. Это очень рискованное занятие. Для «Зимней классики» нужно привести сборный стадион в Омск, что очень затратно. Кроме того, погодные условия могут свести все усилия на нет», — сказал Крылов в эфире в социальной сети «Вконтакте».

Финансы или календарь? Что мешает провести матчи между чемпионами КХЛ и НХЛ Или Гэри Беттмэну просто это не нужно.