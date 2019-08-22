Известны составы «Авангарда» и «Северстали» на матч в Санкт-Петербурге

«Авангард» и «Северсталь» определились с составами на матч Турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра состоится сегодня, 22 августа, начало встречи — в 15:00 мск.



«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Андригетто;

Чудинов — Войнов, Дедунов — Пьянов — Бек;

Махунов — Мартынов, Шумаков — Семёнов — Щербак;

Пивцакин — Бондарев, Грачёв — Стась — Кошелев.



«Северсталь»:



Хакимов (Шостак);

Провольнев — Хабаров, Вовченко — Николишин — Гераськин;

Кудако — Хлыстов, Лишка — Яковлев — Морозов;

Маслов — Балдаев, Грачёв — Алексеев — Захарчук;

Рогов — Хохлов, Белозёров — Бодров — Неволин;

Во втором матче игрового дня на турнире встретятся хоккеисты «Сочи» и «Торпедо», начало игры — в 19:30 мск.