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Известны составы «Авангарда» и «Северстали» на матч в Санкт-Петербурге

Известны составы «Авангарда» и «Северстали» на матч в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» и «Северсталь» определились с составами на матч Турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра состоится сегодня, 22 августа, начало встречи — в 15:00 мск.

«Авангард»:

Судницин (Бобков);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Андригетто;
Чудинов — Войнов, Дедунов — Пьянов — Бек;
Махунов — Мартынов, Шумаков — Семёнов — Щербак;
Пивцакин — Бондарев, Грачёв — Стась — Кошелев.

«Северсталь»:

Хакимов (Шостак);
Провольнев — Хабаров, Вовченко — Николишин — Гераськин;
Кудако — Хлыстов, Лишка — Яковлев — Морозов;
Маслов — Балдаев, Грачёв — Алексеев — Захарчук;
Рогов — Хохлов, Белозёров — Бодров — Неволин;

Во втором матче игрового дня на турнире встретятся хоккеисты «Сочи» и «Торпедо», начало игры — в 19:30 мск.

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