«Трактор» уступил «Куньлуню» на турнире в Магнитогорске

«Трактор» встречался с «Куньлунь Ред Стар» в матче на Мемориале Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу «драконов».
Клуб из Китая открыл счёт уже на 3-й минуте стараниями Адама Кракнелла, а в начале второго периода Спенсер Фу укрепил преимущество азиатской команды. Подопечные Петериса Скудры сумели восстановить паритет — Александр Шепелев реализовал численное большинство, а Ярослав Косов отличился в равных составах. «Драконы» снова вышли вперёд после точного броска Итана Верека, на что челябинская команда ответила голом Егора Бабенко. Основное время завершилось вничью, и судьба встречи решилась в овертайме, где победу одержал «Куньлунь».
23 августа «Трактор» встретится с «Сибирью», а «Куньлунь» сыграет с «Металлургом».
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