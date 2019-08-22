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«Трактор» уступил «Куньлуню» на турнире в Магнитогорске

«Трактор» уступил «Куньлуню» на турнире в Магнитогорске
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» встречался с «Куньлунь Ред Стар» в матче на Мемориале Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу «драконов».

Клуб из Китая открыл счёт уже на 3-й минуте стараниями Адама Кракнелла, а в начале второго периода Спенсер Фу укрепил преимущество азиатской команды. Подопечные Петериса Скудры сумели восстановить паритет — Александр Шепелев реализовал численное большинство, а Ярослав Косов отличился в равных составах. «Драконы» снова вышли вперёд после точного броска Итана Верека, на что челябинская команда ответила голом Егора Бабенко. Основное время завершилось вничью, и судьба встречи решилась в овертайме, где победу одержал «Куньлунь».

23 августа «Трактор» встретится с «Сибирью», а «Куньлунь» сыграет с «Металлургом».

Мемориал имени Ивана Ромазана
22 августа 2019, четверг. 13:00 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 4
0:1, 2:2, 1:0, 0:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Кракнелл (Фрэм) – 02:08 (5x5), 0:2 – Фу (Шустр) – 21:22 (5x5), 1:2 – Шепелев (Микулович, Пеньковский) – 24:48 (5x4), 2:2 – Косов (Алексеев, Тридчиков) – 30:18 (5x5), 2:3 – Верек (Вонг) – 32:33 (5x5), 3:3 – Бабенко (Алексеев, Шолохов) – 51:21 (5x5), 3:4 – Вольски (Шустр) – 60:49 (4x4)
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