Хэмоник: всю карьеру играл против Лучича, это очень неприятно

Защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хэмоник поделился мнением о приходе в команду нападающего Милана Лучича.
«Милан выиграл Кубок Стэнли в 2011 году и дошёл до финала спустя два года. Он знает, что для этого нужно. Наш состав хорошо сбалансирован: у нас есть ветераны и молодёжь. Но когда в команде появляется такой хоккеист, нужно воспользоваться его опытом. Это принесёт только пользу.
Его присутствие на льду сразу ощущается. Я 10 лет играл против него. Очень неприятно. Он пару раз меня поймал. Я всю карьеру играл против Лучича. Это действительно очень тяжело. Он отлично впишется в нашу команду, поможет добиться поставленных целей.
Прошлый сезон оставил горький привкус. Мы не так себе его представляли, не на это рассчитывали. Игроки злятся на себя и очень расстроены. Нам нужно помнить, что произошло. В решающий момент мы стали играть плохо. Это факт, однако команде нужно извлечь из него уроки. Я не хочу ничего приукрашивать, для нас всё завершилось очень плохо. Но я считаю, что это пойдёт на пользу команде. Мы сделаем выводы и соберёмся», — приводит слова Хэмоника официальный сайт НХЛ.
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