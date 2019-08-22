«Нефтехимик» последним из клубов КХЛ одержал первую победу межсезонья

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал уверенную победу над альметьевским «Нефтяником» из Высшей хоккейной лиги, матч закончился со счётом 6:2. Подопечные Вячеслава Буцаева впервые победили в межсезонье, став последним клубом КХЛ, кому летом покорялись победы.



В середине первого периода «Нефтехимик» открыл счёт усилиями нападающего Павла Порядина. Во втором периоде Нижнекамску удалось упрочить преимущество благодаря заброшенным шайбам Тимура Хафизова и Порядина, оформившего дубль. В заключительные 20 минут команда Буцаева забила ещё трижды, авторами голов стали Рафаэль Бикмуллин, Павел Куликов и сделавший дубль Хафизов. Не избежал «Нефтехимик» двух пропущенных шайб.

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