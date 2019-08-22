«Нефтехимик» последним из клубов КХЛ одержал первую победу межсезонья
Нижнекамский «Нефтехимик» одержал уверенную победу над альметьевским «Нефтяником» из Высшей хоккейной лиги, матч закончился со счётом 6:2. Подопечные Вячеслава Буцаева впервые победили в межсезонье, став последним клубом КХЛ, кому летом покорялись победы.
В середине первого периода «Нефтехимик» открыл счёт усилиями нападающего Павла Порядина. Во втором периоде Нижнекамску удалось упрочить преимущество благодаря заброшенным шайбам Тимура Хафизова и Порядина, оформившего дубль. В заключительные 20 минут команда Буцаева забила ещё трижды, авторами голов стали Рафаэль Бикмуллин, Павел Куликов и сделавший дубль Хафизов. Не избежал «Нефтехимик» двух пропущенных шайб.
Товарищеские матчи (клубы)
22 августа 2019, четверг. 15:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
6 : 2
1:0, 2:0, 3:2
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Порядин (Рыбаков, Черников) – 10:01 (5x5), 2:0 – Хафизов (Атюшов) – 22:04 (5x5), 3:0 – Порядин (Куликов, Захарчук) – 37:14 (4x5), 3:1 – Угольников – 41:20 (5x5), 4:1 – Бикмуллин – 41:37 (5x5), 4:2 – Угольников – 52:23 (5x5), 5:2 – Хафизов (Бикмуллин, Брынцев) – 54:12 (5x4), 6:2 – Куликов (Казионов) – 55:10 (5x4)
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