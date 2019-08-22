Хейз: Виньо был огромным фактором в решении о новом контракте
Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Кевин Хейз поделился впечатлениями от подписания нового контракта с клубом на семь лет. Среднегодовая зарплата игрока составит $ 7,14 млн в год.
«У нас сложились отличные отношения как на катке, так и за его пределами. Он требует упорной работы. Но если ты играешь правильно, он позволяет тебе свободно действовать в нападении. Это было огромным фактором в моем решении подписать семилетний контракт», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В прошедшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 81 матче минувшего регулярного чемпионата и сумел записать в свой актив 68 (24+44) баллов при показателе полезности «–2» и 12 минутах штрафного времени.
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