Тренер «Северстали»: уборщики устали чистить снег в зоне «Авангарда»

Тренер череповецкой «Северстали» Игорь Михалкевич поделился впечатлениями от выигранного матча с омским «Авангардом» (2:1 ОТ) на турнире имени Николая Пучкова.



«Мы заранее планировали играть на турнире Пучкова двумя составами, привезли шесть пятёрок. Поэтому изменения по сравнению с первым матчем были запланированы заранее. В первом периоде немножко растерялись, увидели известные имена и начали робко. Но во втором и третьем периодах уборщики устали чистить снег в зоне «Авангарда».



В первом перерыве сказали ребятам, что это их шанс закрепиться в КХЛ. Что нужно играть, а не смотреть на имена», — передаёт слова Михалкевича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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«Авангард» уступил «Северстали» в овертайме