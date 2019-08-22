Шипачёв: сам буду вести «Инстаграм», а то Миронов мне там наведёт
Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился мнением о разных форматах ледовых площадок в КХЛ и рассказал, что сам будет вести свой «инстаграм».
«Хотелось бы играть на площадках одинакового размера. В том году «Динамо» играло на финской площадке, и вроде неплохо играли на ней. А когда мы ехали на большую площадку, то там было больше времени на раздумья.
Почему наконец-то зарегистрировался в «Инстаграме»? Да это Мирон (Андрей Миронов. – Прим. «Чемпионата») блогер у нас. Он говорит мне: «Давай заведём «инстаграм», будешь показывать людям, как к играм готовишься». Может кому-то интересно будет. Сам буду вести «инстаграм», а то он мне там наведёт», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 августа 2019
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