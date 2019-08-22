«Трактор» обменял Семёна Афонасьевского в ЦСКА

Челябинский «Трактор» обменял нападающего Семёна Афонасьевского в московский ЦСКА, информирует официальный сайт команды. Взамен «Трактор» получит денежную компенсацию.



В составе «чёрно-белых» Семён Афонасьевский провёл в КХЛ 58 игр, набрал 7 (4+3) очка. Последний раз за главную команду 22-летний нападающий выходил в сезоне-2016/17. В ВХЛ он провёл 43 встречи, в его активе 7 (5+2) очков. В молодёжной хоккейной лиге Семён Афонасьевский забросил 51 шайбу и отдал 27 результативных передач. Форвард вызывался в юниорскую и молодёжную сборные России.



В прошлом сезоне ЦСКА одержал победу в розыгрыше Кубка Гагарина, «Трактор» вылетел в первом раунде плей-офф.



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