Романов и Ротенберг вошли в состав сборной России U20 на Турнир четырёх наций

Стал известен состав молодёжной сборной России (игроки до 20 лет) для участия в Турнире четырёх наций.



Вратари: Даниил Исаев (“Локомотив”), Амир Мифтахов (“Ак Барс”).



Защитники: Данила Галенюк (СКА), Богдан Жиляков (“Трактор”), Даниил Журавлёв (“Ак Барс”), Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — “Локомотив”), Даниил Пыленков (“Витязь”), Александр Романов (ЦСКА).



Нападающие: Родион Амиров (“Салават Юлаев”), Дмитрий Воронков (“Ак Барс”), Павел Дорофеев (“Металлург” Мг), Григорий Денисенко (“Локомотив”), Лев Комиссаров, Никита Ртищев, Максим Соркин (все — ЦСКА), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — СКА), Владислав Михайлов (“Динамо” М), Павел Ротенберг (“Динамо” СПб), Егор Степанов (“Трактор”).