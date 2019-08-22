Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Романов и Ротенберг вошли в состав сборной России U20 на Турнир четырёх наций

Романов и Ротенберг вошли в состав сборной России U20 на Турнир четырёх наций
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Стал известен состав молодёжной сборной России (игроки до 20 лет) для участия в Турнире четырёх наций.

Вратари: Даниил Исаев (“Локомотив”), Амир Мифтахов (“Ак Барс”).

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Богдан Жиляков (“Трактор”), Даниил Журавлёв (“Ак Барс”), Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — “Локомотив”), Даниил Пыленков (“Витязь”), Александр Романов (ЦСКА).

Нападающие: Родион Амиров (“Салават Юлаев”), Дмитрий Воронков (“Ак Барс”), Павел Дорофеев (“Металлург” Мг), Григорий Денисенко (“Локомотив”), Лев Комиссаров, Никита Ртищев, Максим Соркин (все — ЦСКА), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — СКА), Владислав Михайлов (“Динамо” М), Павел Ротенберг (“Динамо” СПб), Егор Степанов (“Трактор”).

Кто сыграет за сборную России на МЧМ-2020? Уже есть 28 кандидатов
Денисенко, Подколзин, Амиров… В состав на первый турнир сезона попал даже Павел Ротенберг.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент