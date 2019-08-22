Черчесов посетил раздевалку хоккейного «Спартака» и дал установку на дерби
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов посетил раздевалку хоккейного «Спартака» перед матчем красно-белых с ЦСКА на предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы». Московское дерби состоится сегодня, 22 августа, начало встречи — в 19:30 мск.
Черчесов напомнил, что несколько дней назад футбольный «Спартак» обыграл армейцев (2:1) в чемпионате России. Вместе с наставником хоккейного клуба Олегом Знарком Черчесов пообщался с хоккеистами и дал предматчевую установку.
Напомним, «Спартак» под руководством Олега Знарка летом не проиграл ни одного предсезонного матча, у ЦСКА — одно поражение.
Посмотреть видео можно на YouTube.
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