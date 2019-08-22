Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на московское дерби, которое пройдёт в рамках предсезонного Кубка мэра Москвы, информируют клубы в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 22 августа, начало матча — в 19:15 мск.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Капризов — Светлаков — Окулов;

Блажиевский — Нестеров, Толчинский — Карнаухов — Попов;

Чмыхов — Ибрагимов, Мамин — Андронов — Телегин.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Рылов — Херсли, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;

Кутейкин — Вишневский, Талалуев — Зубов — Хохлачёв;

Гончаров — Кулик, Кокарев — Столяров — Никонцев;

Кутузов — Педан, Фёдоров — Аркалов — Злобин, Цыплаков.



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