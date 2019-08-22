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Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на московское дерби

Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на московское дерби
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на московское дерби, которое пройдёт в рамках предсезонного Кубка мэра Москвы, информируют клубы в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 22 августа, начало матча — в 19:15 мск.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Капризов — Светлаков — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Толчинский — Карнаухов — Попов;
Чмыхов — Ибрагимов, Мамин — Андронов — Телегин.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Рылов — Херсли, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Талалуев — Зубов — Хохлачёв;
Гончаров — Кулик, Кокарев — Столяров — Никонцев;
Кутузов — Педан, Фёдоров — Аркалов — Злобин, Цыплаков.

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