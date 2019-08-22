Мартемьянов: «Ак Барс» и рижское «Динамо» повыше классом, чем Минск

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с минским «Динамо» (6:0).
«Начало матча порадовало. Ребята, которые были две недели без игровой практики, сразу вошли в игру, забросили быстрые шайбы. Кроме того уверенно сыграл Коварж. Не всеми моментами доволен, но содержание игры мне сегодня понравилось. Хотя надо сказать, что рижское „Динамо“ и „Ак Барс“ классом повыше, чем минское „Динамо“.
У нас в прошлом сезоне с Найджелом Доусом играл Толя Голышев, сейчас, к сожалению, у него травма. Ищем варианты, снова перевели в центр Мацека. Будем и дальше искать, но если он сегодня три забил, то это было правильным решением. Он хоть и новый человек в КХЛ, но хоккей везде одинаковый, только требования немного разные. Сильные руки, быстро и хорошо соображает», — цитирует тренера РИА «Новости».
- 22 августа 2019
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