Шолохов — о капитанской повязке: где-то забывал пожимать руку судьям

Нападающий «Трактора» Марсель Шолохов подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:4 ОТ).



«Все ребята старались, все хотят попасть в состав. Дали установку, максимально старались её придерживаться. Все ребята молодцы. Да, чуть-чуть не хватило, гол в овертайме, но ничего страшного. Думаю, что положительные эмоции остались у всех. Немножко скомканно начали. Может быть, нервничали ещё – у кого-то первая игра на этом уровне. Потом выровняли, где-то даже лучше были.



Что сказал Петерис Скудра в первом перерыве? Он настроил команду, сказал, что надо делать всё быстрее, и мы начали открываться, друг другу помогать, и, как говорит наш главный тренер, первый период был скомканный, но остальные 40 минут мы играли достойно.



Капитанская повязка? Давить не давило, было, конечно, приятно. Это доверие тренера. Было много эмоций, даже забывал где-то судьям руку пожимать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.