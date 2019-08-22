Шарангович — об интересе «Динамо» Мн: моя цель — заиграть в НХЛ

Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович прокомментировал интерес к нему со стороны минского «Динамо».
«Минчане действительно выходили на моего агента, очень долго общались насчёт оплаты этого предложения. Однако сейчас у меня действующий контракт с «Нью-Джерси», осталось еще два года. Пока что планирую пробовать пробиться в состав «дьяволов», продолжить карьеру там. Сейчас конкретики не так много, но, скорее всего, продолжу выступление за океаном.
Если честно, пока всё идёт в сторону Америки. Моя главная цель в данный момент – заиграть в команде НХЛ. Буду делать для этого всё возможное и от меня зависящее, в первую очередь прислушиваясь к мнению и рекомендациям команды, которая поверила в меня и выбрала на драфте», — цитирует игрока официальный сайт ФХРБ.
- 22 августа 2019
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