«Амур» проиграл «Били Тигржи» в контрольном матче
Хабаровский «Амур» потерпел поражение от чешского клуба «Били Тигржи» в товарищеской встрече, которая завершилась со счётом 1:4.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут чешской команде удался рывок — точными бросками отметились Михал Бирнер и Радан Ленц. На 45-й минуте хабаровский коллектив сократил отставание благодаря заброшенной шайбе нападающего Томаша Зогорны. В концовке встречи «Амуру» не удалось организовать финальный штурм, подопечные Александра Гулявцева пропустили ещё два гола.
Товарищеские матчи (клубы)
22 августа 2019, четверг. 18:30 МСК
Били Тигржи
Либерец
4 : 1
0:0, 2:0, 2:1
Амур
Хабаровск
1:0 – Бирнер (Дернер) – 31:20 (4x4), 2:0 – Ленц (Марош, Филиппи) – 38:23 (5x5), 2:1 – Зогорна (Зогорна) – 44:25 (5x5), 3:1 – Филиппи (Марош, Ленц) – 54:35 (5x5), 4:1 – Ордош – 56:11 (5x5)
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