«Амур» проиграл «Били Тигржи» в контрольном матче

Хабаровский «Амур» потерпел поражение от чешского клуба «Били Тигржи» в товарищеской встрече, которая завершилась со счётом 1:4.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут чешской команде удался рывок — точными бросками отметились Михал Бирнер и Радан Ленц. На 45-й минуте хабаровский коллектив сократил отставание благодаря заброшенной шайбе нападающего Томаша Зогорны. В концовке встречи «Амуру» не удалось организовать финальный штурм, подопечные Александра Гулявцева пропустили ещё два гола.

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