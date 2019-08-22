Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Амур» проиграл «Били Тигржи» в контрольном матче

«Амур» проиграл «Били Тигржи» в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» потерпел поражение от чешского клуба «Били Тигржи» в товарищеской встрече, которая завершилась со счётом 1:4.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут чешской команде удался рывок — точными бросками отметились Михал Бирнер и Радан Ленц. На 45-й минуте хабаровский коллектив сократил отставание благодаря заброшенной шайбе нападающего Томаша Зогорны. В концовке встречи «Амуру» не удалось организовать финальный штурм, подопечные Александра Гулявцева пропустили ещё два гола.

Товарищеские матчи (клубы)
22 августа 2019, четверг. 18:30 МСК
Били Тигржи
Либерец
4 : 1
0:0, 2:0, 2:1
Амур
Хабаровск
1:0 – Бирнер (Дернер) – 31:20 (4x4), 2:0 – Ленц (Марош, Филиппи) – 38:23 (5x5), 2:1 – Зогорна (Зогорна) – 44:25 (5x5), 3:1 – Филиппи (Марош, Ленц) – 54:35 (5x5), 4:1 – Ордош – 56:11 (5x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент