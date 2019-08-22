Яндач: Береглазову нужен рентген, надеемся, что травмы не будет

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился впечатлениями от разгромной победы над новосибирской «Сибирью» (6:0).
«Мы довольны и результатом, и игрой. Были моменты, над которыми еще надо поработать, но сегодня было движение лучше. Хороший матч, рады, и теперь будем готовиться к следующему сопернику – команде «Куньлунь Ред Стар».
Попадание шайбы Береглазову в руку? Пока не знаю, нужен рентген. Надеемся, никакой травмы не будет», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Счёт был открыт на четвёртой минуте — удачным броском отметился нападающий «Металлурга» Роман Любимов. На 19-й минуте форвард Эрик О`Делл упрочил преимущество команды Йозефа Яндача. В следующие 20 минут магнитогорский клуб забросил ещё две шайбы усилиями Брэндона Козуна и Дениса Паршина. Два гола «Металлург» забил и в третьем периоде — отличились форвард Сергей Мозякин и оформивший дубль О`Делл.
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