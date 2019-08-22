ХК «Сочи» взял верх над «Торпедо» в Санкт-Петербурге

Хоккейный клуб «Сочи» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова оказался сильнее нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 3:1. Для черноморского клуба игра была дебютной на турнире, у «Торпедо» — два поражения в двух матчах и девять пропущенных шайб.



Первый гол в матче зрители в Санкт-Петербурге увидели на 12-й минуте — удачным броском отметился нападающий «леопардов» Степан Старков. На старте второго периода равновесие на табло восстановил канадский защитник «Торпедо» Чарльз Дженовей. На 35-й минуте подопечные Сергея Зубова вышли вперёд благодаря заброшенной шайбе форварда Владислава Калетника. В концовке встречи окончательный счёт установил защитник «Сочи» Юрий Александров.