Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ХК «Сочи» взял верх над «Торпедо» в Санкт-Петербурге

ХК «Сочи» взял верх над «Торпедо» в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова оказался сильнее нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 3:1. Для черноморского клуба игра была дебютной на турнире, у «Торпедо» — два поражения в двух матчах и девять пропущенных шайб.

Первый гол в матче зрители в Санкт-Петербурге увидели на 12-й минуте — удачным броском отметился нападающий «леопардов» Степан Старков. На старте второго периода равновесие на табло восстановил канадский защитник «Торпедо» Чарльз Дженовей. На 35-й минуте подопечные Сергея Зубова вышли вперёд благодаря заброшенной шайбе форварда Владислава Калетника. В концовке встречи окончательный счёт установил защитник «Сочи» Юрий Александров.

Турнир имени Николая Пучкова
22 августа 2019, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Старков – 11:20 (5x5), 1:1 – Дженовей – 21:01 (5x4), 2:1 – Калетник – 34:47 (5x5), 3:1 – Александров – 55:53 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент