«Ак Барс» выиграл у «Локомотива», одержав третью победу на Кубке ЛЖД

Ярославский «Локомотив» в матче предсезонного Кубка Латвийской железной дороги потерпел поражение от казанского «Ак Барса», встреча закончилась со счётом 2:4. У «Локомотива» на турнире в Риге два поражения в двух матчах, у «Ак Барса» — три победы из трёх возможных.



На восьмой минуте счёт был открыт — заброшенную шайбу на свой счёт записал новичок «железнодорожников» Антон Ландер. Через восемь минут команде Дмитрия Квартальнова удалось сравнять счёт усилиями нападающего Артёма Галимова. Во втором периоде команды также обменялись заброшенными шайбами: сначала отличился форвард «Ак Барса» Патрис Кормье, через 26 секунд гол в актив заработал нападающий «Локомотива» Степан Санников. На 45-й минуте Казань вышла вперёд благодаря голу Михаила Фисенко, окончательный счёт установил Микаэль Викстранд.