На день болельщика «Салавата Юлаева» пришло 42 тысячи человек

22 августа на площади перед «Уфа-Ареной» прошел #ЗурБайрам — день болельщика хоккейного клуба «Салават Юлаев». Фестиваль состоялся в формате опен-эйр.



На празднике состоялось вручение бронзовых медалей чемпионата КХЛ сезона-2018/19, представление новичков команды и презентация формы сезона-2019/20. Главным сюрпризом стала демонстрация альтернативной формы, выполненной в черном цвете.



В течение всего вечера гостей ждало общение с хоккеистами, автограф-сессии и множество интерактивных зон от партнёров уфимского клуба. Хедлайнером дня болельщика стал популярный исполнитель Тима Белорусских.



Напомним, в прошлом сезоне «Салават Юлаев» дошёл до финала Восточной конференции, где уступил «Авангарду».