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Фрейзер: Вольски — славный малый, настоящий лидер «Куньлуня»

Фрейзер: Вольски — славный малый, настоящий лидер «Куньлуня»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился впечатлениями от победы над челябинским «Трактором» (4:3 ОТ) на мемориале Ивана Ромазана.

«У нас не было возможности провести контрольные матчи до этого турнира из-за нашего местоположения: к нам тяжело добираться, да и нам непросто выезжать. Поэтому рад, что мы наконец смогли поиграть в хоккей. Очень хорошо, что удалось стартовать с победы.

Войтек Вольски? Он играл здесь, в Магнитогорске, на протяжении нескольких лет. Славный малый, настоящий лидер нашей команды. Могу только порадоваться, что он забил гол. Но самое главное, что этот гол стал победным», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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