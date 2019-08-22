«Салават» представил новую форму, альтернативный комплект — чёрный

22 августа на площади перед «Уфа-Ареной» прошел #ЗурБайрам — день болельщика хоккейного клуба «Салават Юлаев». Фестиваль состоялся в формате опен-эйр. На празднике состоялось вручение бронзовых медалей чемпионата КХЛ сезона-2018/19, представление новичков команды и презентация формы сезона-2019/20.
Главным сюрпризом стала демонстрация альтернативной формы, выполненной в черном цвете. Ещё два комплекта выполнены в традиционных цветах «Салавата Юлаева».
Посмотреть фото формы можно в «Инстаграме».
В течение всего вечера гостей ждало общение с хоккеистами, автограф-сессии и множество интерактивных зон от партнёров уфимского клуба. Хедлайнером дня болельщика стал популярный исполнитель Тима Белорусских.
Напомним, в прошлом сезоне «Салават Юлаев» добрался до финала Восточной конференции, где уступил «Авангарду».
- 22 августа 2019
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