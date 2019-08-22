Никитин: понятно, что «Спартак» изменился. Здесь и к бабке не нужно ходить

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча со «Спартаком» (5:2).



«Две команды вышли с большим желанием, немного сил, правда, было. Были проблемы с контратаками, есть над чем работать. Доволен результатом.



Брали ли мы Секача на гарантированную позицию? Ну в спорте никому место не гарантировано. Понимаем его сильные качества и понимаем, с кем хотелось бы его использовать. Посмотрим, пока рано об этом говорить. Приоритетом селекции было сохранение костяка. Очень важно сохранять игроков, которые способны решать задачи.



Изменилась ли игра «Спартака»? Это понятно, что «Спартак» изменился. Здесь даже и к бабке не нужно ходить. Времени недостаточно было для любого тренера, чтобы фундаментально что-то поменять. Но то, что Олег с Харийсом это сделают, это однозначно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби