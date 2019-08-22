Вольски: чемпионские эмоции с «Металлургом» незабываемы

Нападающий китайского «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски поделился впечатлениями от выигрыша в матче с челябинским «Трактором» (4:3 ОТ) на мемориале Ивана Ромазана.



«Мы знали, что этот матч будет сложным. Ведь другие команды уже играли этим летом, а мы – нет. Это была важная встреча, она проверила наши возможности и кондиции. Всегда возвращаюсь в Магнитогорск с особенными чувствами. Играл здесь пару лет, чемпионские эмоции незабываемы. Рад встретить старых знакомых, друзей. Здорово, что удалось забить победный гол. Не скажу, что испытываю по этому поводу чрезвычайные эмоции, но это хорошая мотивация набирать очки и дальше», — приводит слова нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.