Знарок рассказал о целях «Спартака» на сезон
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мнением о задачах команды.
«Есть ли у нас цель обыграть ЦСКА? А почему именно ЦСКА? У нас цель – выиграть Кубок Гагарина. Какая разница, кого обыгрывать.
Кто является для меня наиболее принципиальным соперником в КХЛ – СКА или ЦСКА? Да нет такого. Вы ещё «Динамо» назовите. Каждый соперник принципиален. Каждый. Сейчас, если все вспоминать, то можно ещё и Ригу назвать. Мы идём от игры к игре, готовимся к каждому следующему матчу. Делаем всё возможное для этого.
У нас все готовы играть за сборную, играть за свою страну, все с удовольствием поедут в национальную команду. Так что звоните, вызывайте, мы готовы к сотрудничеству», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби
- 22 августа 2019
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