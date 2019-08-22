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Знарок рассказал о целях «Спартака» на сезон

Знарок рассказал о целях «Спартака» на сезон
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мнением о задачах команды.

«Есть ли у нас цель обыграть ЦСКА? А почему именно ЦСКА? У нас цель – выиграть Кубок Гагарина. Какая разница, кого обыгрывать.

Кто является для меня наиболее принципиальным соперником в КХЛ – СКА или ЦСКА? Да нет такого. Вы ещё «Динамо» назовите. Каждый соперник принципиален. Каждый. Сейчас, если все вспоминать, то можно ещё и Ригу назвать. Мы идём от игры к игре, готовимся к каждому следующему матчу. Делаем всё возможное для этого.

У нас все готовы играть за сборную, играть за свою страну, все с удовольствием поедут в национальную команду. Так что звоните, вызывайте, мы готовы к сотрудничеству», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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