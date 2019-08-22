«Барыс» пропустил семь шайб от «Лугано»
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» потерпел крупное поражение от швейцарского «Лугано» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 3:7. Команда из Нур-Султана проиграла три товарищеских матча подряд.
Подопечные Андрея Скабелки провали стартовый отрезок, пропустив за десять минут три гола от Маттео Романенги, Рето Зури и Доминика Ламмера. Во втором периоде в ворота «Барыса» залетели ещё четыре шайбы, авторами которых стали Яни Лаюнен, Дарио Бюрглер, Раффаэле Занниц и оформивший дубль Зури. «Барыс» ответили двумя голами, записанными на счёт Антона Сагадеева и Аркадия Шестакова. В третьем периоде казахстанский клуб сократил разрыв до четырёх голов.
Товарищеские матчи (клубы)
22 августа 2019, четверг. 20:45 МСК
Лугано
Лугано
7 : 3
3:0, 4:2, 0:1
Барыс
Нур-Султан
1:0 – Романенги (Воклер) – 02:57 (5x5), 2:0 – Зури (Лаюнен) – 03:23 (5x5), 3:0 – Ламмер (Бюрглер, Спунер) – 09:31 (5x5), 4:0 – Лаюнен (Зури) – 20:16 (5x5), 4:1 – Сагадеев (Евдокимов, Семёнов) – 24:11 (5x5), 5:1 – Зури (Спунер) – 24:40 (5x5), 6:1 – Бюрглер (Спунер, Лёффель) – 27:54 (4x4), 7:1 – Занниц (Зури) – 29:03 (5x5), 7:2 – Шестаков (Шалапов, Полохов) – 29:17 (5x5), 7:3 – – 42
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