«Барыс» пропустил семь шайб от «Лугано»

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» потерпел крупное поражение от швейцарского «Лугано» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 3:7. Команда из Нур-Султана проиграла три товарищеских матча подряд.



Подопечные Андрея Скабелки провали стартовый отрезок, пропустив за десять минут три гола от Маттео Романенги, Рето Зури и Доминика Ламмера. Во втором периоде в ворота «Барыса» залетели ещё четыре шайбы, авторами которых стали Яни Лаюнен, Дарио Бюрглер, Раффаэле Занниц и оформивший дубль Зури. «Барыс» ответили двумя голами, записанными на счёт Антона Сагадеева и Аркадия Шестакова. В третьем периоде казахстанский клуб сократил разрыв до четырёх голов.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»