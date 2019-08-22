Квартальнов: никто не хотел играть грязно, здесь так получается

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (4:2).



«Тяжёлый матч сегодня, в общем-то, был. Вы знаете, качество льда сегодня почему-то не понравилось. Ребята очень много бегали, потратили силы, а лёд был плохой. Опять же говорю, я не сторонник каких-то оправданий – третья игра для нас, у нас многие играли третий матч подряд, тяжеловато здесь. Сыграли хорошо, выиграли третий период – вчера мы, по-моему, тоже выиграли третий период. Это плюс для нас, но очень много ещё работы, очень многое нам предстоит сделать.



Вечером, мне кажется, качество льда оставляет желать лучшего. Не то, что ребята жалуются – мы это сами видим.



Обилие стычек уже в третьем периоде? Не знаю, это хоккей. Но могу сказать, что никто не хотел играть грязно. Здесь так получается.



Мы, наверное, завтра отдохнём. Не наверное даже – я уже знаю, ребятам сказал. Всё-таки этот лёд у нас очень много энергии забрал», — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.



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