Кормье: у «Ак Барса» могут забить все тройки, это показывает глубину состава

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (4:2).



«Мой первый гол за „Ак Барс“? Очень приятно, вообще любую работу на пользу команде приятно делать – блокировать броски, выигрывать вбрасывания, проводить силовые. Но забить, конечно, здорово, причём для всего звена. Думаю, мы сыграли лучше, чем в прошлом матче, и считаю, что можем быть ещё лучше. Наша работа – помогать команде побеждать, после успеха все довольны.



Понятно, что это только предсезонный турнир, но всё равно хочется приносить пользу. Забивать важно – хорошо, что Викстранд тоже забросил первую, и Фисенко важный гол забил, и Галимов. Вообще круто, что у нас каждое звено забивает, все четыре тройки могут забросить, это показывает глубину состава. И даже не игравшие прежде парни способны попасть в состав и принести результат. Это очень хороший признак.



Матч был напряжённым? Это чувствовалось на льду, почти сразу пошли мощные силовые приёмы. Да, предсезонка, но мы хотим побеждать, а не просто улучшать игру. Играя с такими соперниками, хочется сразу показать, что можешь их побеждать, поэтому матч был важным. И сама игра была похожа на настоящую, из регулярного чемпионата. Важно, что ближе к сезону мы получаем позитивные эмоции от побед в сложных матчах, это поможет войти в чемпионат быстрее», — цитирует Кормье официальный сайт «Ак Барса».

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