Юнг: «Адмиралу» нужно больше внимания уделить игре спецбригад

Нападающий «Адмирала» Маркус Юнг поделился впечатлениями от выигранного матча со «Зволеном» (4:1).



«Не знаю, насколько мы можем быть довольны первой половиной стартового периода, когда соперник нас перебегал, но второй и третий отрезки целиком остались за нами, мы были лучше и заслуженно победили.



Мы провели хорошие 12 дней в Чехии, сыграли несколько матчей против довольно приличных соперников. В команде складывается своего рода «химия». Травмированные ребята постепенно выходят из лазарета. Надеюсь, к сезону мы подойдем в полной готовности!



Что нам нужно еще доработать до начала чемпионата? Считаю, что это игра „5 на 4“ и „4 на 5“, это очень важно! Если ты хорошо действуешь в меньшинстве и забиваешь в большинстве, то только за счет этого можешь выиграть много матчей. Постараемся уделить этим компонентам побольше времени на тренировках, плюс необходимо разговаривать об этом с партнерами, как в раздевалке, так и на льду. Тогда уверен у нас все получится», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

