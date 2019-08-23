Юнг: «Адмиралу» нужно больше внимания уделить игре спецбригад

Нападающий «Адмирала» Маркус Юнг поделился впечатлениями от выигранного матча со «Зволеном» (4:1).
«Не знаю, насколько мы можем быть довольны первой половиной стартового периода, когда соперник нас перебегал, но второй и третий отрезки целиком остались за нами, мы были лучше и заслуженно победили.
Мы провели хорошие 12 дней в Чехии, сыграли несколько матчей против довольно приличных соперников. В команде складывается своего рода «химия». Травмированные ребята постепенно выходят из лазарета. Надеюсь, к сезону мы подойдем в полной готовности!
Что нам нужно еще доработать до начала чемпионата? Считаю, что это игра „5 на 4“ и „4 на 5“, это очень важно! Если ты хорошо действуешь в меньшинстве и забиваешь в большинстве, то только за счет этого можешь выиграть много матчей. Постараемся уделить этим компонентам побольше времени на тренировках, плюс необходимо разговаривать об этом с партнерами, как в раздевалке, так и на льду. Тогда уверен у нас все получится», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 23 августа 2019
-
00:54
-
00:28
-
00:03
- 22 августа 2019
-
23:47
-
23:21
-
23:08
-
23:03
-
23:02
-
23:01
-
22:53
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:24
-
22:22
-
22:14
-
22:07
-
22:02
-
21:54
-
21:53
-
21:42
-
21:34
-
21:18
-
21:08
-
20:53
-
20:47
-
20:27
-
20:09
-
19:54
-
19:29
-
19:22
-
19:08
-
19:00
-
18:55