Пашков: «Спартак» должен бороться за выход в финал Западной конференции

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в грядущем сезоне КХЛ.

«Знарок — сторонник фундаментальной летней подготовки, истоки которой уходят к рижскому «Динамо» и Виктору Тихонову. С таким объёмом тренировочной работы трудно выдать результат уже летом, в чём мы много раз убеждались в московском «Динамо», которое даже в свои чемпионские годы в контрольных матчах обычно проигрывало. А тут «Спартак», наоборот, много побеждает. Это сюрприз.

Мне кажется, причина скорее в эмоциях. Пришли новые тренеры — и игроки хотят по максимуму себя показать, мотивация у них высокая. Плюс нужно учитывать, что «Спартак» летом прилично укрепился, в команде теперь серьёзная конкуренция. Если команда нагружалась так, как во времена Знарка в «Динамо», когда ставка делалась на кубковую весну, то осенью неизбежен спад. Помнится, бело-голубые его терпели — Знарка не отправляли в отставку после 12-13 поражений кряду. Посмотрим, как будет в «Спартаке».

В последнем плей-офф «Спартак» дал бой СКА, показал свой потенциал. Думаю, учитывая летнее усиление и игроками, и тренерами, красно-белые должны бороться за выход в финал Западной конференции», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

