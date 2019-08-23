Хенрик Лундквист поддержал бойкот, объявленный женской сборной Швеции
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрик Лундквист поддержал девушек из национальной команды, которые бойкотировали международный турнир из-за недовольства оплатой и условиями работы.
«Это очень печальная ситуация, потому что должны быть все условия для игры в сборной. Они так сильно различаются у мужчин и женщин. Многие из них работают. Конечно, они бы этого не сделали, если бы чувствовали, что всё реально. Понятно, что они хотят играть в сборной. Это чертовски большая гордость.
Знаю, что профсоюз и его ресурсы довольно малы, если сравнивать с Канадой, США и Россией. Женщинам-игрокам будет очень трудно, если они не будут получать компенсацию за потерянный доход», — цитирует GP Лундквиста.
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Они готовы подождать. Но не очень долго.
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