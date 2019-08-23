Хольм: у меня были предложения из России, но я решил попробовать в последний раз

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Филип Хольм объяснил решение вернуться в Северную Америку после сезона, проведённого в «Торпедо».

«Я провёл весёлый сезон в КХЛ. Мне понравилось играть в России, я сумел пробиться в состав сборной Швеции. Знаете, я вообще не могу сказать ничего плохого ни о жизни в России, ни об игре в КХЛ. У меня останутся только хорошие воспоминания об этом периоде карьеры. В межсезонье у меня было несколько предложений, в том числе и от российских команд, но я решил попробовать в последний раз», — цитирует Хольма HockeyNews.se.

В прошлом сезоне Хольм выступал в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета нижегородского «Торпедо». Шведский игрок принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, записав на свой счёт 26 (7+19) баллов при показателе полезности "-13" и 36 минутах штрафного времени. В среднем Хольм проводил на площадке около 22 минут за матч. В семи матчах Кубка Гагарина игрок набрал 5 (1+4) очков.