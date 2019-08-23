Лофквист: размер площадки в НХЛ слишком маленький. Олимпийский – слишком большой

Защитник «Сибири» Сэм Лофквист подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (0:6) и поделился мнением об игре на «финской» площадке.
«Всё дело в «Металлурге» – они хорошо сыграли этот матч. Каждая команда всегда играет на максимуме, но мы немного не дотянули. Мы должны были показать хорошую игру обороне, но это было тяжело. Мозякин – один из лучших игроков в КХЛ. Козун и О’Делл тоже оба одни из самых важных нападающих в лиге. Что ж, я считаю, что нам надо было сыграть лучше, чтобы выиграть.
Я два года играл в Финляндии, поэтому мне нравится этот размер площадки. Думаю, что размер площадки идеален, именно к нему в итоге должны прийти все команды. Для меня размер площадки в НХЛ слишком маленький. Олимпийский – слишком большой. Финский размер – идеален», — цитирует Лофквиста официальный сайт магнитогорского клуба.
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