Цыплаков — о Черчесове в раздевалке: иностранцы не поняли, что происходит

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (2:5) на Кубке мэра Москвы и рассказал, как отреагировала команда на появление перед началом встречи в раздевалке главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Сижу и смотрю: вдруг заходит Черчесов. Я в раздевалке переодеваюсь рядом с иностранцами, и они немного не поняли, что происходит. Что он сказал? Ничего особенного, пожелал удачи, хорошей игры и победы.

Что произошло в матче? Тяжело сказать, мы под нагрузками, но у нас многое не получалось. Например, выходы из зоны. Ещё и борьбу проигрывали. Ноги ватные. Но мне после второго периода сказали, чтобы я готовился, и я пошел разминаться. Меня позвал наш тренер по физической подготовке Хассан, и я успел покрутить велосипед», — цитирует Цыплакова официальный сайт московского клуба.